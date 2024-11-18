"ملحمةُ الطُّوفان".. القسّام تبث مشاهد لمخلفات جنود قتلى وبدلة ملطخة بالدماء في معارك شمال غزّة

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 409 على التّوالي دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بين قتيل وجريح بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أبرز العمليات، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة في شارع المحكمة وحي القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة.

ووثقت كتائب القسام مرحلة إعداد الخطة والتجهيز للإغارة، ومرحلة تجهيز المقاتلين للعملية، إلى جانب رصد ومتابعة تحرك الجنود الإسرائيليين داخل المبنى المستهدف.

وتضمنت المشاهد عملية قنص لأحد قناصي الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استهداف منزل يتحصن به جنود الاحتلال في حي القصاصيب، واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة الدخان.

وشملت المشاهد استهداف منزل آخر يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBC"، إلى جانب استهداف ذات المنزل بقذيفة TBC بعد وصول قوة النجدة.

ووثقت "القسام" آثار الدمار بعد إخلاء قتلى وجرحى الاحتلال، إلى جانب "بدلة" الضابط الذي تم قنصه ملطخة بالدماء، وداس أحد المقاتلين بقدميه على علم للاحتلال الإسرائيلي كان موجودا في المنزل.

فيديو عظيم من القسام



مشاهد من اغارة جنود القسام في جباليا على اماكن تحصن جنود الجيش الإسرائيلي.



تيجان الرؤوس pic.twitter.com/cMSThPmXW0 — Hanzala (@Hanzpal2) November 18, 2024

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتمكّن مجاهدو القسام من قنص 5 جنود صهاينة في منطقة "الجواني" وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأمس الأحد، أكدت القناة 12 العبرية، أنّ 30 ضابطا وجنديا قتلوا في معركة جباليا وشمال القطاع المتواصلة منذ 5 أسابيع.

ووفقًا لإحصائية عكا للشؤون العبرية، فقد سقط 28 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.



المصدر / فلسطين أون لاين