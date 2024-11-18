كتائبُ القسَّام تبثُّ مشاهد نوعيَّة من التحام مجاهديها مع قوَّات العدو شرق البريج

بثّت كتائبُ الشّهيد عز الدّين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد نوعية من التحام مجاهديها مع القوات "الإسرائيلية" المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو أحد مقاتلي كتائب القسام يسرد بيت شعر للشاعر الكويتي أحمد الكندري "هنا الجهاد لا كذب هنا الدماء تلتهب.. هنا الرجال فارتقب فخالد عاد يدب..وسيفه إذا غضب دم المجوس ينسكب".

وتضمّنت المشاهد استهداف كتائب القسّام لجرافة "D9" بقذيفة ياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما أظهرت المشاهد استهداف جرافة "D9" بقذيفة "RPG".

وتضمّن المقطع استهداف دبابة ميركافا بقذيفة ياسين 105"، وإصابته إصابةً مباشرة، ليُعلق أحد المقاومين "دوّر على حالك"، دلالةً على وقوع الجنود الذين كانوا داخل الدبابة بين قتيل وجريح.

وعرضت القسّام لحظة انسحاب قوات العدو وسحب الآليات المُستهدفة خلال المعركة الضّارية.

وتُواصل كتائب القسّام لليوم الـ 409 على التوالي، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وإيقاع جنودهم بين قتيل وجريح في محاور التّوغل بقطاع غزة.

ووفقًا لإحصائية عكا للشؤون العبرية، فقد سقط 28 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.





المصدر / فلسطين أون لاين