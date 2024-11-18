تحديث تسجيل وتوثيق أسرى قطاع غزة

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في وقت سابق، رابطا لتسجيل وتوثيق الأسرى من قطاع غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والذين جرى اعتقالهم على فترات متفاوتة خلال اقتحام المدن أو على الحواجز.

ويبحث مواطنون كثر طريقة تسجيل وتوثيق ذويهم، ويضع "فلسطين أون لاين" رابط هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتوثيق أبناءهم.

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ودعت الوزارة والهيئة للدخول للرابط وتسجيل أبناءهم أو المفقودين لديهم منذ بداية حرب الإبادة في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرتا أن إطلاق الرابط جاء لإعداد قاعدة بيانات عن أسرى غزة، والذين ما تزال سلطات الاحتلال تخفي أسماءهم ومصيرهم قسريا، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على الكشف عن مصيرهم ومتابعتهم لاحقا.

ويضع "فلسطين أون لاين" رابط التسجيل لمن لم يسجل من الأهالي أبناءهم سابقا في الرابط .. للتسجيل والتوثيق اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين