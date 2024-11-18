تحديث تسجيل أسماء حالات بتر الأطراف وإصابات الدماغ

يبحث مواطنون كثر في قطاع غزة، عن رابط تسجيل حالات بتر الأطراف وإصابات الدماغ والحبل الشوكي في قطاع غزة، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات المختصة وذات الصلة.

وكانت وزارة الصحة في وقت سابق، دعت المواطنين الذين لم يستفيدوا من الخدمات المقدمة لحالات بتر الأطراف وإصابات الدماغ والحبل الشوكي للتسجيل في الرابط المخصص.

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ونوهت الوزارة إلى أن الجهود تأتي بالشراكة مع برنامج التأهيل الجسدي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف حصر أصحاب الإعاقة الدائمة والذين تعرضوا للإصابة بسبب الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، بما يصل لتقديم خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية.

وحول آلية الاختيار والتسجيل، ذكرت الوزارة إن لديها فريق طبي مشكل لتقييم الحالات وفق المعايير الموضحة، وكذلك سيتم إرسال رسالة تحدد موعد ومكان تقييم الحالات المسجلة.

لتقديم طلب تسجيل حالات بتر الأطراف وإصابات الدماغ انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين