الدّفاع المدني بغزّة ينشرُ تحديثًا لأبرز إحصائيات الخسائر جرّاء حرب "الإبادة الجماعيّة"

نشر جهاز الدفاع المدني، اليوم الإثنين، مجمل الخسائر التي تكبدها بفعل العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 408 على التّوالي.

وقال الدّفاع المدني في البيان التّفصيلي، إن عدد الشهداء ارتفع بين عناصره إلى 85 شهيدًا، فيما أُصيب 301، واعتقل 20 آخرين في سجون الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال استهدف 17 مركزًا ومقرًا، من بينهم 14 مركزًا دُمّر بشكل كامل، و3 تضررت بشكل جزئي.

وفيما يتعلق بالمركبات المتضررة، أشار الدّفاع المدني إلى أن الاحتلال دمّر بشكل كلي 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتي إنقاذ وتدخل سريع، و 4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي، و13 مركبة إدارية.

كما دمّر بشكل جزئي، 11 مركبة اطفاء وإنقاذ، 3 مركبات إسعاف، ومركبتي صهريج مياه.

وذكر، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني 6 مرات في مواقع مختلفة، بينما استهدف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 17 مرة.

وأكد الدّفاع المدني، أن جيش الاحتلال دمّر مخزون معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

ونوّه إلى أنه في 23/10/2024 أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمالي قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع.

ولليوم الـ 27 تواليًا، لا يزال الاحتلال "الإسرائيلي" يُعطّل عمل طواقم الدفاع المدني قسرًا في كافة مناطق شمال قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان والاستهداف المُباشر.





المصدر / فلسطين أون لاين