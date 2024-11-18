المُقاومة العراقيّة تقصف هدفًا حيويًا في "أم الرّشراش" المُحتلّة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الإثنين، أنها قصفت هدفًا للاحتلال "الإسرائيلي" في أم الرشراش (إيلات)، جنوب فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة العراقية في بيان لها، أنّ مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً يتبع للاحتلال "الإسرائيلي" في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وجددت المقاومة العراقية تأكيدها على الاستمرار "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ونشرت منصات عبرية مشاهد مصورة يوثق بعضها ما قالت إنه خلال هروب مستوطنين بعد تفعيل الدفاعات الجوية وصفارات الإنذار في "إيلات"، وأخرى لسقوط أحد صواريخ "القبة الحديدية" بعد فشله في اعتراض طائرة مسيرة في سماء المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين