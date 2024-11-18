فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"دلالاتٌ نوعيّة ورسائل حيّة".. كيف تمكّنت المقاومة من زيادة عملياتها "خلف خطوط العدو" شمال غزّة؟ (شاهد)

المُقاومة العراقيّة تقصف هدفًا حيويًا في "أم الرّشراش" المُحتلّة

لليوم الـ 409 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم 18 نوفمبر

أول منخفض جوي في فلسطين لهذا الموسم: تفاصيل الأمطار المتوقّعة

استشهاد لاعب كرة قدم جديد في غارة صهيونيّة بغزّة

اشتباكاتٌ مُسلّحة في نابلس واقتحاماتٌ واسعة في الخليل وبيت لحم

هجرة العقول تفاقم أزمة الاقتصاد في دولة الاحتلال

من المسافة صفر... القسَّام تبثُّ مشاهد قنص "أمهر قنَّاصي" جيش الاحتلال بمدينة غزَّة (شاهد)

تقرير بريطانيّ يكشف تفاصيل "مفزعة" عن اللحظات الأخيرة للطبيب عدنان البرش (شاهد)

اشتباكاتٌ مُسلّحة في نابلس واقتحاماتٌ واسعة في الخليل وبيت لحم

18 نوفمبر 2024 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تصدّى لها الشبان بالعبوات الناسفة.

في نابلس، تصدت المقاومة الفلسطينية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وتمكن مقاومون من تفجير عبوات ناسفة بآليات الآليات، كما خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوة المقتحمة.

ورافقت قوات الاحتلال مركبات عسكرية وجرافة، انطلاقاً من حاجز حوارة العسكري، وتمركزت قرب الاتصالات ودخلة القطاوي بالمنطقة الشرقية.

وتعمدت قوات الاحتلال تدمير ممتلكات المواطنين في مخيم بلاطة وتخريب البنية التحتية.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا وصادرت أسمدة ومواد زراعية خلال اقتحام أحد المشاتل وسط مدينة دورا جنوب الخليل.

وأغلق الاحتلال مداخل قرية الطبقة بمدينة دورا، وأعلنت مديرية التربية والتعليم تأجيل الدوام حتى الساعة التاسعة نظرا للاقتحام المستمر.

في بيت لحم، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب، واحتجزت نحو 30 مواطنًا قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اقتحام الضفة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة