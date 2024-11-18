فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول منخفض جوي في فلسطين لهذا الموسم: تفاصيل الأمطار المتوقّعة

استشهاد لاعب كرة قدم جديد في غارة صهيونيّة بغزّة

لليوم الـ 409 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

هجرة العقول تفاقم أزمة الاقتصاد في دولة الاحتلال

من المسافة صفر... القسَّام تبثُّ مشاهد قنص "أمهر قنَّاصي" جيش الاحتلال بمدينة غزَّة (شاهد)

تقرير بريطانيّ يكشف تفاصيل "مفزعة" عن اللحظات الأخيرة للطبيب عدنان البرش (شاهد)

خبير عسكري لـ"فلسطين أون لاين": عملياتُ المقاومة في جباليا تعكسُ تكتيكاتها القتالية

جيش الاحتلال يقرُّ بمقتل ضابط وجندي في معارك شمال غزَّة

أسرى يَروُون شهادات جديدة حول "فظائع التَّعذيب" في سجون الاحتلال

اليوم الـ 408.. ثلاث مجازر في يوم دامٍ وشلال دم نازف في شمال غزَّة حتى جنوبها

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم 18 نوفمبر

18 نوفمبر 2024 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
...

تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل، حيث مازالت أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الإثنين، الموافق 18 نوفمبر، تشهد استقرارًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18 نوفمبر  على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-371 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480-483 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #صرف العملات #الإبادة الجماعية #الدولار اليوم #طوفان الأقصى #اليورو اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة