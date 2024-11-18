أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم 18 نوفمبر

تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل، حيث مازالت أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الإثنين، الموافق 18 نوفمبر، تشهد استقرارًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين 18 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-371 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480-483 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين