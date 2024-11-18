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أول منخفض جوي في فلسطين لهذا الموسم: تفاصيل الأمطار المتوقّعة

18 نوفمبر 2024 . الساعة 07:48 بتوقيت القدس
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يشهد طقس فلسطين، اعتباراً من اليوم  الإثنين 18 نوفمبر، تأثيرات أول منخفض جوي لهذا الموسم المطري.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يجلب هذا المنخفض أمطاراً غزيرة على معظم مناطق فلسطين، خاصة قطاع غزة بدء من ظهيرة اليوم.

من المتوقع أن ينخفض مستوى الحرارة بشكل ملحوظ اليوم بنحو الثلاثة إلى أربع درجات مئوية.، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

وستبدأ الأمطار بالهطول تدريجياً، بدءاً من المناطق الشمالية والوسطى، لتصل إلى جنوب قطاع غزة والنقب الشمالي.

ويوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ستشهد فلسطين ذروة تأثير المنخفض، حيث تنخفض درجات الحرارة أكثر، وتصبح الأمطار غزيرة بشكل خاص في قطاع غزة.

على أن تعود الحالة الجوية إلى الاستقرار من جديد اعتباراً من ساعات الليل من يوم الثلاثاء وفجر وصبيحة يوم الأربعاء، وتعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد ويصبح الجو مشمساً إلى غائماً جزئياً و الله أعلم.

نصائح هامة:

 - الاستعداد للأمطار: تجهيز المنازل والخيام للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

 - مشاركة الخبر: ساعد أصدقائك وعائلتك في الاستعداد للأمطار عن طريق مشاركة هذا الخبر.

 

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