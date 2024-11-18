استشهاد لاعب كرة قدم جديد في غارة صهيونيّة بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

التحق رمزي الصفدي لاعب فريق كرة القدم بنادي الشمس الرياضي، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، بعد وصول جثمانه لمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شرق مدينة غزة، عقب استهدافه بطائرات قوات الاحتلال قرب مفترق الصناعة رفقة شقيقه حسن.

ولعب الصفدي "36" عامًا، في صفوف فريق نادي الشمس لسنوات عديدة، وكان يلعب في مركز حراسة المرمى، وتقلد شارة القيادة لفترة قصيرة.

وشيع جثمان الصفدي إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي الشمس لاعبه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقتل الاحتلال الصهيوني عددًا من لاعبي نادي الشمس الرياضي الواقع بحي تل الهوى، جنوب مدينة غزة، من بينهم رئيس النادي بسام أبو شريعة.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد حوالي 500 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون "الإسرائيلية"، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.