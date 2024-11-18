لليوم الـ 409 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 409 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 27 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدًا و103,740 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا، تزامنًا مع إطلاق نار من قبل طائرات الاحتلال المسيّرة في مناطق متفرقة من مدينة بيت لاهيا شمال غزة.

واستهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" وإطلاق نار حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وارتقى الشهيد خليل جهاد أبو الجبين، في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا شمال غزة، ليلتحق بوالده الذي استشهد خلال الدفاع عن المخيم بمعركة "أيام الغضب" عام 2004.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مخيم النصيرات.

في خانيونس، انتشلت طواقم الدفاع المدني 4 شهداء بينهم طفلان وإصابات بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خانيونس.

في رفح، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق غرب مدينة رفح.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين