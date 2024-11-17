من المسافة صفر... القسَّام تبثُّ مشاهد قنص "أمهر قنَّاصي" جيش الاحتلال بمدينة غزَّة (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، مشاهد عملية قنص جندي إسرائيلي في إحدى العمارات السكنية، بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف أحد مقاتلي القسام جنديا إسرائيليا كان متحصنا بإحدى الغرف بقذيفة مضادة للأفراد.

وأظهرت المشاهد أيضا عملية رصد دقيقة لأحد جنود الاحتلال ثم قنصه وسقوطه أرضا على الفور.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إن جنديًا من كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير قتل في معارك شمال القطاع يوم أمس السبت.

ولواء كفير هو أحد أكبر ألوية المشاة في جيش الاحتلال، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

وأوضح البيان الإسرائيلي أن الجندي قتل برصاص قناص في مخيم جباليا.

فيما كشفت تقارير عبرية، أن القتيل الجندي القتيل عيدان كينان، رئيس العرفاء في كتيبة "نحشون" (90) في لواء "كفير". يقول رفاقه إنه من أمهر قناصي الجيش، قُتل برصاص قناص قسامي في معارك شمال قطاع غزة أمس السبت.