حزب اللَّه يبثُّ مشاهد " نوعيَّةً " لاستهداف قواعد عسكريَّة إسرائيليَّة في حيفا والكرمل

وكالات/ فلسطين أون لاين

بث حزب الله اللبناني مقطع فيديو تضمن مشاهد قال إنها لاستهداف مقاتليه قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل بصواريخ "نصر 1″ و"فجر 5".

وأظهرت المشاهد -التي يعود تاريخها إلى أمس السبت- صورا جوية لقاعدتي حيفا البحرية وحيفا التقنية، ثم رصدا جويا ليليا لمدينة حيفا، وأيضا صورا جوية لقاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا، ثم مسحا جويا للقاعدة نفسها، بالإضافة إلى صور جوية لقاعدة "طيرة الكرمل" التابعة لجيش الاحتلال جنوب حيفا، ثم مسح جوي لها.

كما بث حزب الله صورا جوية لقاعدة "نيشر"، ثم عملية مسح جوي لنفس القاعدة، وعملية إطلاق الصواريخ باتجاه الهدف الإسرائيلي.

ووثقت مشاهد حزب الله لحظة إطلاق صواريخ "نصر 1″ و"فجر 5" باتجاه القواعد العسكرية الإسرائيلية في منطقتي حيفا والكرمل.

وعرض حزب الله في مقطع الفيديو الذي بثه مشاهد التقطتها كاميرا مستوطنين إسرائيليين تظهر حجم الأضرار التي خلّفتها صواريخ "نصر 1" و"فجر 5″، حيث ظهرت نيران تتصاعد ورجال إطفاء يحاولون إخمادها.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذه 1349 عملية عسكرية ضد "إسرائيل" خلال 60 يوما من العدوان على لبنان لافتا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 إسرائيلي، وإصابة ألف آخرين.

وفي التفاصيل، نشر "حزب الله" مجمل عمليات المقاومة الإسلامية منذ 17_ 9_ 2024، وحتى 16_ 11_ 2024 الساعة (15:00)، مشيرا إلى أن مجملها بلغ 1349 عملية عسكرية، بمعدل 22 عملية باليوم الواحد.

وتوزعت الاستهدافات كالتالي: 456 مستوطنات، 361 نقاط عسكرية، 146 قواعد عسكرية، 127 مواقع حدودية، 25 تصدي لعمليات تقدم، 101 ثكنات عسكرية، 58 قصف مدن، 29 مسيرات وطائرات، 28 تصدي لعملية تسلل.

وفيما يتعق بالخسائرالإسرائيلية، تمثلت في: 61 آليات عسكرية، 53 مراكز ميدانية، 30 مرابض مدفعية، 17 مصانع وشركات عسكرية، 11 معسكرات تدريب، 10 مطارات، 7 طائرات مسيرة، 4 مخازن عسكرية، 4 دشم وتحصينات، 2 وحدات استيطانية، 2 تجهيزات فنية، 1 مشاغل عسكرية، 1 حاجز عسكري.

واستخدم حزب الله في عملياته العسكرية عددا من الأسلحة، أبرزها: 1047 صاروخا، و84 مدفعية، و124 سلاح جو، و65 صاروخا موجها، 29 دفاعا جويا، 12 قناصة ورشاشات، و10 أسلحة هندسة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه العسكري على لبنان بالقصف الجوي والمدفعي، بالتزامن مع التوغل البري، لليوم الـ 56 على التوالي، فيما يواصل حزب الله التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة جنوبي البلاد، إلى جانب استهداف مواقع وأهداف عسكرية وأمنية إسرائيلية في المدن المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن 3 آلاف و452 مواطنًا ارتقوا شهداء وأصيب 14 ألفًا و664 آخرين بجراح متفاوتة، جرّاء عدوان الاحتلال على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023.