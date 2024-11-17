بعد اغتيال (إسرائيل) المستشار الإعلامي لـ "حزب الله" ببيروت... من هو محمد عفيف؟

بيروت- فلسطين اون لاين:

أفادت تقارير لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني، باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت.

وقالت التقارير، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مبنى في منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية، وهي منطقة خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت وتستهدف للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وأضافت، أن المبنى المستهدف يضم مكتبًا لحزب البعث، وأنه تم قصف المبنى من دون سابق إنذار.

ولفتت إلى، أن المستهدف من غارة رأس النبع كان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، مؤكدة أن عفيف قتل داخل المبنى المستهدف وتجري حاليًا عمليات رفع الانقاض لانتشال المصابين.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في الغارة الإسرائيلية على رأس النبع.

وأكد الأمين العام لحزب البعث استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف الذي كان موجودا بالصدفة في المبنى المستهدف.

من هو محمد عفيف؟

ويعدّ محمد عفيف شخصية بارزة داخل “حزب الله”.

وكان يتبوأ المركز الاستشاري الاعلامي الأول في “حزب الله” وهو مسؤول العلاقات الاعلامية منذ العام 2014.

وهو من جيل المؤسسين في “الحزب” وبدأ عمله منذ انطلاقة المقاومة في العام 1983 وواكب كل مراحلها التاريخية والمفصلية منذ 40 عاماً ولغاية اليوم.

ويعرف الحاج محمد بأنه كان صديقا للأمين العام السابق السيد عباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل في العام 1992 وخلفه السيد نصر الله مباشرة.

وتولى عفيف إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة “المنار”، حيث كان له الدور الكبير في التغطية المباشرة والمستمرة طوال حرب تموز 2006، وكان يتولّى مجموعة من العلاقات الإعلامية بحكم منصبه كمستشار إعلامي لنصرالله.