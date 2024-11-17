نشطاء بريطانيون يُطلقون عريضة للمطالبة بوقف "الإبادة الجماعيّة" في غزة

أطلق نشطاء من أجل السلام في غزة عريضة جديدة أمام مبنى بلدية كيندال، المدينة الواقعة في منطقة كمبريا شمال غرب إنجلترا، للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بوقف الفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة.

تتضمن العريضة، التي أطلقها أعضاء حملة نزع السلاح النووي في منطقتي جنوب لاكلاند ولانكستر، مطالبات من الحكومة البريطانية بالتوقف عن إرسال الأسلحة إلى (إسرائيل)، ودعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما تطالب العريضة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والانضمام إلى الجهود الدولية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال فيليب جيليجان، المتحدث باسم حملة نزع السلاح النووي، في تصريح له: "نحن بحاجة إلى أن يطلب نوابنا من حكومة كير ستارمر أن تفعل المزيد لوقف الفظائع اليومية التي ترتكبها (إسرائيل) في غزة، وأن تحذو حذو الغالبية العظمى من العالم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين