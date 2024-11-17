زعماء "الحريديم" يدعون إلى تمرُّد على أوامر التَّجنيد

نشرت صحيفة "جروزاليم بوست" على موقعها، اليوم الأحد، أن إشعارات التجنيد في الجيش، وصلت إلى الأفراد المتشددين دينياً هذا الأسبوع.

وقالت "جروزاليم بوست"، إن صحيفة "ياتيد نئمان"، التابعة لفصيل "ديجل هاتوراه" الليتواني، نشرت توجيهاً للزعماء المتشددين دينياً، وقد نصت التوجيهات على رفض الاستدعاء الأولي، والتمرد عليه، مشيرة إلى "تكثيف المراسيم والمحاولات العملية لإيذاء علماء التوراة"، ونشرت هذه التوجيهات تحت عنوان: "لن يحدث هذا".

وأضافت الصحيفة أن التوجيهات صدرت في أعقاب حكم للمحكمة العليا يقضي بتجنيد جميع الرجال المتشددين دينياً، بما في ذلك طلاب المدارس الدينية، الذين كانوا معفيين في السابق بموجب ترتيب "التوراة كمهنة لهم".

وقالت صحيفة "ياتيد نئمان": "في هذه الأيام، هناك جهود مكثفة لضرب علماء التوراة، ودفع مرسوم التجنيد إلى مراحل عملية، لذلك يوصي حكماؤنا العظماء بعدم التعاون مع السلطات التي فتحت جبهة ضد علماء التوراة، وتسعى إلى تغيير الترتيب القائم منذ سنوات".

وقال الحاخام دوف لاندو، أحد أبرز زعماء الجالية الحريدية في ليتوانيا: "نحن نعلم جيدًا أنه لن ينضم أي طالب في المدرسة الدينية إلى الجيش، تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال"، وشجع رؤساء المدارس الدينية، الطلاب على البقاء حازمين، وحثوهم على عدم التعاون مع السلطات والوقوف بثبات "ضد كل مخططي الشر" حسب تعبيرهم.

وقد تم إطلاع كبار الشخصيات في حزبي التوراة اليهودية المتحدة وشاس على قرار إصدار إشعارات التجنيد قبل تنفيذه. والآن يدعو كلا الحزبين إلى تشريع من شأنه أن يعفي طلاب المدارس الدينية بالكامل مع السماح بتجنيد 4800 رجل من الحريديم في السنة الأولى من تطبيق القانون.

وكان مشروع القانون المقترح قد مر بالقراءة الأولى في الكنيست، لكنه تعطل منذ ذلك الحين بسبب معارضة وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت وأعضاء آخرين في الائتلاف، وأعرب زعماء الحريديم عن تفاؤلهم، قائلين إن إقالة غالانت قد تسهل تقدم مشروع القانون، وأدان زعيم المعارضة وعضو الكنيست يائير لابيد التوجيه، ووصفه بأنه "عار وطني"، وقال: "التعليمات الموجهة لطلاب المدارس الدينية هي إهانة لجنودنا ودعوة عامة لكسر القانون".

وبحسب الأرقام التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن ما بين 900 و1000 رجل من المتدينين المتشددين يخدمون حالياً في الجيش، وعلى الرغم من التوترات المستمرة، تظل معدلات التجنيد منخفضة، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أصدر الجيش أكثر من 3000 إشعار تجنيد و930 مذكرة اعتقال لأفراد من المتدينين المتشددين الذين لم يمتثلوا للحضور لأداء الخدمة، ومنذ حكم المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران، لم يلتحق بالجيش سوى 48 من المتدينين المتشددين.

وانتقدت صحيفة " حموديا" التابعة لحزب "أجودات يسرائيل" وزير الحرب يسرائيل كاتس، وكتبت: "يواصل وزير الدفاع عملية محكوم عليها منذ البداية بالفشل الذريع، والغرض الوحيد منها هو تعميق الأزمة مع المجتمع الحريدي، ومواصلة الحرب ضد عالم التوراة".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين