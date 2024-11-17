الصّحة بغزّة: 47 شهيدًا و 139 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التَّقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 408 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 139 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدًا و103,740 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين