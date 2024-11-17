مستوطنون ينصبون خيمةً في حي تل أرميدة بالخليل

نصب مستوطنون، فجر اليوم الأحد، خيمة استيطانية في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل

وقال الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان ، عيسى عمرو، إن المستوطنين نصبوا فجر اليوم خيمة في أرض وقف، تعود لعائلة قنيبي في تل ارميدة.

وأشار عمرو إلى أن المستوطنين نصبوا الخيمة تحت حماية جيش الاحتلال ،و على مرأى ومسمع الجنود دون أن يحاول الجنود منعهم.

ويعيش في حي تل ارميدة نحو 15 عائلة من المستوطنين المتطرفين ،حولوا حياة أكثر من 300 عائلة فلسطينية الى جحيم بسبب الاعتداءات المستمرة.

وأظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين حاولوا إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع تشرين أول الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي محافظة الخليل بثلاثة بؤر، وبؤرة على أراضي رام الله وأخرى في القدس، وأخرى في سلفيت، وطولكرم، والأخيرة في ورام الله.

وبحسب المستندات التاريخية، يعتبر حي تل الرميدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم، وهي محمية حسب قرار "اليونسكو"، الذي اعتبر البلدة القديمة والمسجد الابراهيمي والمناطق المحيطة بها مناطق تراثية أثرية فلسطينية يجب حمايتها، والحفاظ عليها.

المصدر / وكالات