منير البرش: 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا اليوم أطفال

قال مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن 30 % من ضحايا مجزرة "بيت لاهيا" أطفال. في إشارة للقصف الذي طال البلدة الواقعة في شمال قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وأضاف البرش في تصريحات متلفزة أن هناك ما بين 20 إلى 30 شخصا تحت الأنقاض في مجزرة بيت لاهيا اليوم لا يمكن الوصول إليهم.

وأوضح أن جيش الاحتلال يتعمد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال منع أمس السبت دخول قافلة إنسانية للأمم المتحدة كانت تحمل أدوية لمستشفى كمال عدوان.

ونبه البرش إلى أن أكثر من 12 ألف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.

وبين أن الاحتلال يتعمد استهداف الأطباء حتى وهم في بيوتهم لمنعهم من تقديم خدماتهم الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين