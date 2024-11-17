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لواء إسرائيلي متقاعد: الجيش لم ينتصر في غزة

17 نوفمبر 2024 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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لواء إسرائيلي متقاعد: الجيش لم ينتصر في غزة

اعتبر لواء سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لم يهزم "حتى اللحظة" حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إسحاق بريك قوله إن الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية.

وأضاف اللواء المتقاعد أنه تم تعيين وزير جيش جديد غير مؤهل، في إشارة إلى إقالة يوآف غالات وتعويضه بيسرائيل كاتس، مضيفا أن وزير الجيش الفعلي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعن الجبهة الشمالية، أقر بريك بأن (إسرائيل) "ضربت حزب الله اللبناني بقوة، لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه".

وعن التوغل البري في جنوب لبنان، قال إن "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر".

وأضاف اللواء الإسرائيلي المتقاعد "نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #حرب الإبادة #لواء سابق

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