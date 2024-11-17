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أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم 17 نوفمبر

17 نوفمبر 2024 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

تشهد أسعار الصرف في فلسطين اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر، استقرار في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 17 نوفمبر  على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 370-373 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 481-484 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 330-360 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

 

 

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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