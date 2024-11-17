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راصد جوي: منخفض جوي قبرصي يجتاح فلسطين

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راصد جوي: منخفض جوي قبرصي يجتاح فلسطين

17 نوفمبر 2024 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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يستعد المواطنون لاستقبال منخفض جوي قبرصي قوي سيؤثر بشكل كبير على البلاد خلال الأيام القادمة، خاصة في قطاع غزة.

وحسب الراصد الجوي ليث العلامي، سيبدأ تأثير المنخفض يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 18-19 نوفمبر 2024، حيث من المتوقع انخفاض حاد في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة على معظم المناطق.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليومي الإثنين والثلاثاء القادمين:

 - الأمطار: متوقعة بشكل مكثف على السواحل الشمالية والوسطى، وأجزاء من شمال ووسط قطاع غزة، والشريط الغربي لمحافظات شمال ووسط الضفة. قد تصل إلى مستويات عالية في بعض المناطق.

 - درجات الحرارة: ستشهد انخفاضاً ملحوظاً، خاصة ليلاً، مقارنة بالأيام السابقة.

 - الرياح: ستكون نشطة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في البحر.

نصائح هامة:

 - الاستعداد للأمطار: تجهيز المنازل وربط الخيام جيداً بالأرض.

 - الاحتفاظ بملابس دافئة: بسبب انخفاض درجات الحرارة المتوقع.

 - توخي الحذر أثناء القيادة: بسبب الأمطار والرياح.

ملاحظة: هذه التوقعات أولية، وقد تتغير حسب آخر التحديثات الجوية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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