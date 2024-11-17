"للمواطنين بغزّة" تفعيل التّسجيل على رابط الكابونة السعودية

أعلن المركز السعودي للثقافة والتراث تفعيل التسجيل على رابط المساعدات المركز كابونة والمعروفة بالكرتونة أو الطرد السعودي للمواطنين في قطاع غزة، بعد توقف الرابط عن التسجيل مؤجرًا.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة، جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والمستمرة منذ أكثر عام على القطاع.

ويقدم المركز العديد من الخدمات للأسرة الفقيرة أهمها، كالآتي:

- دعم الأسر المحتاجة: تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المستحقة، بما في ذلك كسوة الشتاء وكسوة المدرسة.

- كفالة الأيتام: توفير الدعم المالي والمعنوي للأيتام لضمان حياة كريمة لهم.

- مشروعات خيرية: تنفيذ مبادرات إنسانية مثل معونة الشتاء وفرحة العيد.

مكونات الطرد أو الكرتونة السعودية التي تضمن المساعدات التي يقدمها المركز السعودي للثقافة والتراث، كالآتي:

- أرز بسمتي: 7 كيلو جرام.

- حلاوة طحينية: 2 حبة.

- تونة: 10حبة.

- تمر: 2 كيلو.

- فول معلب: 10علب.

- زيت: 2حبة.

- ملح: 1 كيلو.

- سكر: 3 كيلو جرام.

- مبخر معلب: 15حبة.

- فول السوداني: 2 كيلو جرام.

- جبنه شيدر معلب: 10 حبة.

وفي إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، يقدّم المركز السعودي للثقافة والتراث مساعدات عينية متمثلة بالطرد السعودي لدعم الأسر المحتاجة في القطاع.

ويدعو المركز جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المساعدات العينية إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك.

للتسجيل والاستفادة من المساعدات السعودية يرجى زيارة الرابط التالي: [أدخل الرابط هنا].

ساهموا في نشر الخبر ليصل إلى أكبر عدد ممكن من للمواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على الكابونة السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين