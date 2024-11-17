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الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 17 نوفمبر

17 نوفمبر 2024 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر.

يشهد طقس فلسطين استقرارًا في درجات الحرارة على حالها وضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع  الأرصاد الجوية أنّ تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مع ساعات الليل، بحيث تزداد فرص هطول الأمطار على المناطق الشمالية والساحلية.

أبرز تفاصيل الحلة الجوية ليوم الأحد 17 نوفمبر:

 - درجات الحرارة: تبقى درجات الحرارة على حالها.

 - حالة السماء: تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المتوسطة والمنخفضة.

 - الرياح: تهب رياح نشطة.

- البرودة: يكون الجو بارداً نسبياً مع بداية ساعات النهار، وتزداد تدريجياً مع بداية ساعات المساء حتى ساعات الفجر.

- الأمطار: سقوط أمطار في ساعات الليل، والله تعالى أعلى وأعلم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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