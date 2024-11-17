الاحتلال يعترفُ بمقتل جندي "إسرائيلي" في معارك شمال غزَّة

أعلن المتحدث باسم "جيش الاحتلال"، اليوم الأحد، مقتل جندي "إسرائيلي" خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنّ الرقيب أول احتياط عيدان كينان – لواء كفير، 21 عاماً ،من "رمات جان" قُتل في معركة بشمال قطاع غزة.

وأفادت آخر معطيات "الجيش الإسرائيلي" بأن 796 جنديا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 371 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان.

ووفقًا لإحصائية عكا للشؤون "الإسرائيلية"، فقد سقط 26 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الآتي:

- 1 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تفجير منزل مفخخ في رفح قبل شهرين.

- 2 نوفمبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 3 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة.

- 3 نوفمبر: مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها بشظايا صاروخ اعتراضي في نهاريا.

- 4 نوفمبر: انتحار جندي إسرائيلي من أصول فنزويلا بعد عودته من معارك قطاع غزة.

- 4 نوفمبر: انتحار ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة رائد بعد استدعائه للخدمة.

- 6 نوفمبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في كفار مسريك قرب عكا أطلق من لبنان.

- 7 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في ضربة صاروخية أطلقت من لبنان على منطقة أفيفيم بالجليل الغربي.

- 8 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان يوم 26 أكتوبر.

- 11 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة.

- 12 نوفمبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة شمشون (92) لواء كفير في معارك شمال قطاع غزة.

- 12 نوفمبر: مقتل إسرائيليين اثنين في قصف حزب الله على نهاريا.

- 13 نوفمبر: مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين في كمين وقع في جنوب لبنان.

- 14 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 16 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 17 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين