تخلّلها اشْتباكات مسلّحة".. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

اندلعتْ مواجهات واشتباكات مُسلّحة، فجر اليوم الأحد، عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة بلاطة البلد في المنطقة الشرقية من نابلس انطلاقاً من حاجز عورتا.

وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلاطة البلد، والتي شهدت اقتحام المنطقة المحيطة من دوار الغاوي، ودهم منزل لعائلة كساب.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قتادة عمار بدوي ،وأيمن نصر الله بعد اقتحام منزليهما في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير “عمار نصر الله” في قرية عزبة الجراد.

في بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء ابراهيم جبارة من شارع الصف في بيت لحم.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل ،واعتقلت كلا من عزات طارق عزات عوض والمواطن احمد زعاقيق بعد تفتيش منزليهما .

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من الحاجز الحنوبي، وشنت عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين.

واعتقلت الشاب احمد نمر حساين والمُسن سليمان الحنيني بعد اقتحام منزليهما في حي شريم بمدينة قلقيلية.

في القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال منطقة جبل المكب، واعتقلت كلا من الأسير المحرر سفيان فخري عبده ، والفتى محمد رياض بشير.

المصدر / وكالات