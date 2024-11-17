اليوم الـ 408.. ثلاث مجازر في يوم دامٍ وشلال دم نازف في شمال غزَّة حتى جنوبها

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 408 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 26 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدًا و103,740 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

استشهد 8 فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، باستهدافهم من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من عناصر الشرطة الفلسطينية بالقرب من سوق الفزب جنوبي مدينة خانيونس؛ أسفرت عن 6 شهداء.

والشهداء هم: رفعت محمد عبدالكريم النحال، ناصر طلعت محمد النحال، محمد ناصر محمد ابو عرار، زياد إبراهيم الدايه، محمد كمال جهاد الحق، ومحمد يوسف رشوان.

وفي غارةٍ أخرى، أفادت مصادر محلية، بوصول شهيدين إلى مشفى المعمداني في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط منطقة الصناعة بمدينة غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 15 شهيدًا وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "عبد العاطي" في مشروع بيت لاهيا.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 50 شهيدًا على الأقل، عقب استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "غباين" مكونًا من 5 طوابق تسكنه عائلات نازحة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على عدة مناطق مختلفة في بلدة بيت لاهيا.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال منزلًا بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال المتواجدة في منطقة الـ 17 غرب الصفطاوي شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، قالت مصادر طبية، إنّ 11 شهيدًا ارتقى خلال السّاعات الماضية جرّاء قصف الاحتلال المُتواصل على مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقت شهيدة وأُصيب 9 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة في المخيم.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات، فيما انتشل شهيدان إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مدخل البريج بالقرب من معرض حجازي.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية على منازل الأهالي في محيط مسجد الشهيد شرقي البريج.

وشهدت المناطق بين مخيمي البريج والمغازي إطلاق نار كثيف تزامنًا مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 9 مواطنين، جرّاء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

في رفح، أفادت مصادر صحفية بوصول 5 شهداء إلى المستشفى الأوروبي جراء استهدافهم قرب كف المشروع شرق مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين