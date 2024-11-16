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"رؤوس مقطعة وجثث متفحمة".. 10 شهداء في مجزرة "داميَّة" بمدرسة للنازحين بمخيم الشاطئ

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بالفيديو "رؤوس مقطعة وجثث متفحمة".. 10 شهداء في مجزرة "داميَّة" بمدرسة للنازحين بمخيم الشاطئ

16 نوفمبر 2024 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

ارتقى 10 شهداء  وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف إسرائيلي جوي استهدف مدرسة "أبو عاصي" التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، للأناضول، إن القصف الإسرائيلي لمدرسة "أبو عاصي" التي تؤوي مئات النازحين أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 في حصيلة أولية.

وأفاد بأن المقاتلات الإسرائيلية الحربية قصفت بصاروخين المدرسة التي تؤوي نازحين.

وفي وقت سابق السبت، قالت "إذاعة الأقصى" المحلية إن عددا من الفلسطينيين ارتقوا وجرح آخرون في قصف مدرسة "أبو عاصي" التي تؤوي نازحين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف لمنازل مدنية ومراكز إيواء في مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

#غزة #مخيم الشاطئ #مدرسة أبو عاصي

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