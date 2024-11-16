الإعلام العبريِّ: حدث أمنيّ ببيت لاهيا.. والقسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لقنص جنديّ في حيِّ الزَّيتون (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 407 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أبرز العمليات، بثت كتائب القسام، مشاهد قنص جندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب الأنصار جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" بجوار جمعية تطوير بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي الإطار، تداولت منصات للمستوطنين، أن حدث أمني خطير وقع في شمال قطاع غزة ورقابة الاحتلال تمنع نشر التفاصيل.

وأوضحت مصادر صحفية، أن اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة الدقعة جنوب مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كما أكدت أن "طيران الاحتلال ينفذ عمليات إجلاء لعدد من جنود الاحتلال، بعد وقوعهم في كمين محكم للمقاومة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات مُحدّثة، قال إنها "عدد القتلى في صفوفه وتصنيفاتهم، منذ بداية الحرب، في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وبينما يتعمّد في كثير من الأحيان إخفاء عدد قتلاه، ضمن سياسة ممنهجة، وتحت مزاعم "الرقابة العسكرية"، أقرّ "جيش" الاحتلال، وفقاً لهذه المعطيات الجديدة التي نشرها، بأنّ 793 جندياً إسرائيلياً قُتلوا، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

وكشفت الأرقام أنّ 192 ضابطاً إسرائيلياً قُتلوا في هذه الحرب المستمرة، مشيرةً إلى أنّ "1 من كل 4 ضباط سقطوا هو قائد"، وتوزعوا بين: 67 قائد فصيل، 63 قائد سرية، 20 نائباً لقائد سرية، 7 نواب لقادة كتائب، 5 قادة كتائب، 4 قادة ألوية.

وبحسب إجمالي عدد خسائر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي البشرية في الحرب، فإنّ 48% هم ممّن يخدمون "الخدمة الإلزامية"، و18% منهم يخدمون "الخدمة الدائمة"، و34% في الاحتياط.

وتعمّق عمليات المقاومة المتواصلة في غزة ولبنان خسائر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بحيث أعلنت إذاعة "جيش" الاحتلال استعدادات جديدة تجريها وزارة الأمن الإسرائيلية لتوسيع المقبرة العسكرية في "جبل هرتسل"، في مدينة القدس المحتلة.

وبيّنت أنّه ستتمّ إضافة 600 قبر جديد من أجل دفن جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ هذا القرار يأتي في ظلّ التوترات المتصاعدة، والحاجة المتزايدة إلى توفير مساحات كافية لدفن القتلى من أفراد "الجيش".

وبحسب إذاعة "الجيش"، فإنّ وزارة الأمن ستقوم بضمّ مساحة تبلغ نحو 7.7 دونمات إلى المقبرة العسكرية، مع تأكيدها أنه "من المتوقّع أن تكتمل أعمال التوسعة قريباً لتلبية احتياجات الجيش المتزايدة".