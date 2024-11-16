هل التقى سفير طهران سرًا مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؟ الخارجية تردّ

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكدت إيران، اليوم السبت، "بشكل قاطع" عدم حصول اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة، مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك في نيويورك.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأميركية حول لقاء ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك".

كما أبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأميركية لهذا الأمر، وفق وكالة "إيسنا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ذكرت، الخميس الماضي، أن ماسك وهو الآن مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.