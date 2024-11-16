الصّحة بغزّة: 35 شهيدًا و 111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 407 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و 111 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيدًا و 103,601 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين