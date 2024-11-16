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الصّحة بغزّة: 35 شهيدًا و 111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

16 نوفمبر 2024 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 407 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و 111 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,799  شهيدًا و 103,601  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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