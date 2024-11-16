تحديث أسماء الشهداء والمفقودين في الحرب

استكمالا لما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في الفترة الماضية، ينشر "فلسطين أون لاين" رابط تحديث أسماء الشهداء والمفقودين خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لمن لم يسجل سابقا.

وبحسب جهات رسمية مختصة فإن عدد المفقودين في قطاع غزة يزداد مع أيام الحرب، وذلك في ظل نقص الإمكانيات التي من الممكن أن تتحصل عن أماكن المفقودين وإن كانوا على قيد الحياة كأسرى أو شهداء.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق لها أن رابط تسجيل أسماء الشهداء والمفقودين يأتي مع عدم تمكنها من تسجيل هذه الأسماء نظرًا للظروف الراهنة وفي ظل العدوان الغاشم ضد أبناء شعبنا.

وفي خضم الحرب الإجرامية التي تشن على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تؤكد وزارة الصحة وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في قطاع غزة.

وفي آخر إحصائية للوزارة أعلنت توثيق (39.363) شهيدًا إلى مستشفياتها منذ شن الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى جانب إصابة 90.923. ودعت وزارة الصحة ذوي المفقودين والشهداء في قطاع غزة لتسجيل أسماء الشهداء والمفقودين من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين