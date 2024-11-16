الصين تكشف عن رادار جديد يستطيع تتبع طائرات "الشبح" الأمريكية

كشفت الصين عن نموذج أولي جديد لنظام رادار أرضي، تقول إنه يستطيع اكتشاف وتتبع طائرات الجيل الخامس المقاتلة الشبحية الأمريكية الصنع مثل F-35 وF-22، في معرض الصين الجوي 2024 الجاري في تشوهاى.

وتم تصميم الرادار لاكتشاف الأهداف الجوية التي تمتلك مقطع راداري صغير (RCS) وهياكل ذات تصميم غير تقليدي مصنعة من مواد مركبة ماصة لأشعة الرادار “مادة الرام”، حيث يهدف الرادار إلى اكتشاف وتتبع المقاتلات الشبحية الحديثة مثل F-35A/B/ C وF-22 رابتور، والتي يتراوح حجم مقطعها الراداري بين 0.0001 إلى 0.005 متر مربع.

نموذج أولي متقدم

ويعمل الرادار، الذي وصفه خبراء صينيون على أنه نموذج أولي متقدم لنظام رادار يستخدم مصفوفة المسح الإلكتروني النشط المقاوم للتداخل (AESA)، في نطاق L-band في حيز ترددي يتراوح بين 1 إلى 2 جيجاهرتز، للكشف عن الأهداف على المسافات الطويلة.

ويشير الخبراء الصينيون إلى احتواء الرادار على ما يتراوح بين 5000 و7000 وحدة استقبال وإرسال (Modules)، تحتوي كل منها على ترانزستورات ميكروويف ومخففات فردية، حيث تصل طاقة نبضة الرادار إلى 700 إلى 800 كيلو وات، بينما يستهلك ما يقرب من 110 إلى 130 كيلو وات في وضع المسح الجوي.

ويتوقع الخبراء أن يستطيع الرادار إكتشاف الأهداف ذات المقطع الراداري المنخفض مثل المقاتلات الشبحية F-35 على مسافات تصل إلى 200 كيلومتر، بينما يستطيع كشف للطائرات الأكبر حجمًا، مثل مقاتلة حاملة الطائرات F/A-18E/F “سوبر هورنت” التي يبلغ حجم بصمتها الرادارية من 1 إلى 1.3 متر مربع، في نطاقات تتراوح بين 370 إلى 400 كيلومتر على ارتفاعات تزيد عن 12 ألف متر وحوالي 300 كيلومتر على ارتفاع 5 آلاف متر.

بجانب ذلك، تنتج الرادارات العاملة بنطاق الترددات المنخفضة موجات راديوية أطول مقارنة بالموجات التي في الترددات العالية، مما يعني أن هذه الموجات أكثر قدرة على اكتشاف الطائرات التي تحاول التمويه أو التخفّي عن الرادارات ذات الترددات الأعلى.

المصدر / وكالات