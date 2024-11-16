مستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون المركبات شرق نابلس

هاجم مستوطنون، صباح اليوم السبت، منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ مجموعة من المستوطنين هاجموا حي الضباط غربي البلدة والقريب من مستوطنة "إيتمار"، وحاولوا الاعتداء على المنازل واقتحامها، لكن المواطنين تصدوا لهم.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين عاودوا اقتحام الحي بأعداد كبيرة، وأضرموا النار في 3 غرف خدمات ملحقة بالمنازل، بالإضافة إلى مركبة وعمود كهرباء، وحطموا زجاج عدد من المنازل.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين والمستوطنين أصيب خلالها مواطن بحجارة المستوطنين في القدم، ونقل إلى مركز بلسم الطبي في بيت فوريك للعلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين الذين انسحبوا إلى البؤرة الاستيطانية القريبة من مستوطنة "إيتمار".

المصدر / وكالات