بلدية خان يونس تعلن توقف إمداداتها بالكامل

أفادت بلدية خان يونس بتوقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات جمع النفايات ونقلها.

وتعاني منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة مع استمرار الحرب، من دمار البنية التحتية، خصوصا في ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.

وقد تشكلت مستنقعات في المدينة تنتشر فيها مختلف الحشرات والأمراض المعدية والأوبئة.

ورغم ما عانته المدينة جرّاء الحرب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات حربية مكثفة على المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص، ما أدى إلى عمليات ضغط رهيبة على مؤسسات العمل البلدي ومؤسسات تقديم الخدمات.

المصدر / فلسطين أون لاين