فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استطلاع: 22 % من صحفيي غزة فقد أفرادًا من عائلاتهم

منذ بداية العام.. 183 مبنى بالقدس طالتها سياسة الهدم الإسرائيلي

كيف دمّرت المقاومة بغزّة "أسطورة صناعة الاحتلال العسكري"؟ (صور)

مرّتين في يوم واحد.. المُقاومة العراقيّة تستهدفُ بالطّيران المُسيّر هدفًا حيويًا في أم الرشراش المُحتلّة

الخارجية والمغتربين: هدم (إسرائيل) لمقر جمعية البستان المقدسية “تطهير عرقي”

"اسْتهدَفهم واختطَف 10 من عناصرهم".. الاحتلال يُعطّلُ عملَ الدّفاع المدنيّ بشمال غزّة لليوم الـ 25 تواليًا

مُطالبات عاجلة للسّماح لمصورَي الجزيرة الوحيدي والعطّار بالعلاج خارج غزّة

تقارير عبريّة: خسائر لواء "غولاني" هي الأكبر منذ تأسيسه وهذه تفاصيل اصطياد جنوده في "طوفان الأقصى"!

لليوم الـ 407 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

ويحمان لـ "فلسطين أون لاين": عدم المُحاسبة والتَّواطُؤ العربيّ شجَّعا الاحتلال على الجرائم بغزَّة

استطلاع: 22 % من صحفيي غزة فقد أفرادًا من عائلاتهم

16 نوفمبر 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
استطلاع: 22 % من صحفيين غزة فقد أفرادًا من عائلاتهم

كشف استطلاع شامل نشرت نتائجه اليوم السبت، أن 84 صحفياً وصحفية فقدوا أفراداً من عائلاتهم في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

وأظهر الاستطلاع الذي نفذته مؤسسة "أريج" في الفترة ما بين 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي و7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أن 22 بالمئة من الصحافيين الفلسطينيين فقدوا أفراداً من عائلاتهم في غزة.

وبين الاستطلاع أن 96% من الصحفيين تمّ تهجيرهم من منازلهم وأن 60% يعيشون حالياً في خيام.

وقال 92% من الصحفيين أنهم فقدوا معداتهم الأساسية للتغطية الصحفية، بينما أشار 91% منهم إلى أنهم يفتقرون إلى معدات الحماية الأساسية (مثل السترات الواقية والخوذ).

وشارك في الاستطلاع 383 صحفياً وصحفية 89% منهم داخل غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #استطلاع #صحفيو غزة #معدات صحفية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة