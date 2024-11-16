استطلاع: 22 % من صحفيي غزة فقد أفرادًا من عائلاتهم

كشف استطلاع شامل نشرت نتائجه اليوم السبت، أن 84 صحفياً وصحفية فقدوا أفراداً من عائلاتهم في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

وأظهر الاستطلاع الذي نفذته مؤسسة "أريج" في الفترة ما بين 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي و7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أن 22 بالمئة من الصحافيين الفلسطينيين فقدوا أفراداً من عائلاتهم في غزة.

وبين الاستطلاع أن 96% من الصحفيين تمّ تهجيرهم من منازلهم وأن 60% يعيشون حالياً في خيام.

وقال 92% من الصحفيين أنهم فقدوا معداتهم الأساسية للتغطية الصحفية، بينما أشار 91% منهم إلى أنهم يفتقرون إلى معدات الحماية الأساسية (مثل السترات الواقية والخوذ).

وشارك في الاستطلاع 383 صحفياً وصحفية 89% منهم داخل غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين