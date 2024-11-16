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مرّتين في يوم واحد.. المُقاومة العراقيّة تستهدفُ بالطّيران المُسيّر هدفًا حيويًا في أم الرشراش المُحتلّة

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الاحتلال يُواصل عدوانه الواسع على لبنان لليوم الـ 55 على التّوالي

مرّتين في يوم واحد.. المُقاومة العراقيّة تستهدفُ بالطّيران المُسيّر هدفًا حيويًا في أم الرشراش المُحتلّة

16 نوفمبر 2024 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفًا حيويًا في مدينة أم الرشراش المحتلة.

وقالت المقاومة بالعراق في بيانيين منفصلين، إنّها هاجمت هدفًا حيويًا في أم الرشراش المحتلة "ايلات" للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر.

وجددت المقاومة العراقية تأكيدها على الاستمرار "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى ارتقاء 43,764  شهيداً و 103,490  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.

ولليوم الـ 55 تواليًا يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على لبنان، ما أدّى لارتقاء3 آلاف و445 شهيدًا، بالإضافة لـ 14 ألفًا و599 مصابًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #محور المقاومة #طوفان الأقصى #المقاومة العراقية

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