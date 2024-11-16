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أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت 16 نوفمبر

16 نوفمبر 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم ، حيث تشهد أسعار الصرف في فلسطين اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 استقرار في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 16 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-371 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480-483 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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