"بالرّصاص والعبوات المُتفجّرة".. مقاومون يتصدّون لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم السبت، بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز دير شرف، واعتقلت تلك القوات الشاب عبد الرحمن السايح، بعد اقتحام بلدة نابلس القديمة.

وسُمعت أصوات إطلاق نار متواصل في المخيم، فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تصديها لقوات العدو خلال اقتحام مخيم العين، وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل الأهالي، فيما لم يبلغ عن اعتقالات.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن دوريات الاحتلال طاردت إحدى المركبات، واعتدت على أحد الشبان بالضرب المبرح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه وإسعافه.

المصدر / وكالات