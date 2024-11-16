افتتاح الدَّورة "4".. سجّل وحدّث بياناتك عبر رابط الغاز 2024

أعلنت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، مؤخراً، عن قرب افتتاح الدورة الرابعة من خدمة تعبئة الغاز المنزلي للمواطنين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

و تتيح الهيئة قبل البدء بافتتاح هذه الدورة للمواطنين في هذه المحافظات، طالما أن الطلب قيد التنفيذ، إمكانية تحديث أو تغيير بعض البيانات المتعلقة بالآتي:

- العنوان والمتمثل بـ (المحافظة، المدينة، الحى، الموزع).

- رقم الجوال.

وأيضاً إتاحة الهيئة للعائلات الذين أبويهم خارج البلاد أو متوفين فإن النظام يسمح بالتسجيل للابن الأكبر الأعزب سواء ذكر أو أنثى.

ولا يقتصر التحديث أو تغيير البيانات عبر رابط الغاز لهذا العام، على سكان هذه المحافظات، بل يُسمح للمواطنين النازحين من محافظات غزة التسجيل وكذلك تحديث بياناتهم للإستفادة من هذه الخدمة.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً -في حال توفره- لكل أسرة متواجدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

رابط الغاز 2024:

يمكن للمواطنين في محافظات الوسطى، خان يونس ورفح التسجيل أو تحديث بياناتهم إذا كانوا بحاجة إلى تغييرها عبر رابط الغاز [اضغط هنــا].

ملاحظات هامة:

1. سيتم إصدار الكشوفات للدورة الرابعة خلال أيام قليلة القادمة بعد انتهاء الدورة الثالثة.

2. الكشوفات المتبقية للدورة الثالثة ستُصدر، وبمجرد اكتمالها، ستبدأ الدورة الرابعة رسمياً.

3. الاستفادة من مرحلة التعديل المتاحة حالياً لمن يريد ذلك في أسرع وقت ممكن، لضمان دقة المعلومات في الدورة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين