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الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 16 نوفمبر

16 نوفمبر 2024 . الساعة 07:27 بتوقيت القدس
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تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم السبت، الموافق 16 نوفمبر.

يشهد طقس فلسطين لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع  الأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة، وأن تكون الأجواء غائمة جزئياً، وأن تتهيأ وفي ساعات المساء والليل فرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق من فلسطين.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية ليوم السبت 16 نوفمبر:

 - درجات الحرارة: انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

 - حالة السماء: غائمة جزئياً.

 - الرياح: تهب رياح نشطة جنوبية شرقية ومتقلبة.

- البرودة: تزداد البرودة قليلاً فوق الجبال فيما يبقى الطقس لطيفاً نهاراً في بقية المناطق، وخلال ساعات الليل يكون الطقس بارداً ورطباً، والله تعالى أعلى وأعلم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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