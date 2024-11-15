للمرة الأولى.. حزب الله يبث مشاهد استهداف مقرّ وزارة الأمن وهيئة الأركان بـ "تل أبيب"

بيروت- فلسطين اون لاين:

نشر حزب الله اللبناني اليوم الجمعة صورا لقصف قاعدة "الكرياه" وسط تل أبيب، الأربعاء الماضي، بمسيّرات وصفها بـ"النوعية" وصواريخ "قادر 2".

وقال الحزب إن القاعدة "تضم مقر وزارة الحرب والهيئة العامة للأركان وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو".

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق 3 مسيّرات ووصولها إلى سماء إسرائيل، كما أظهر تجهيز الصواريخ وإطلاقها من داخل أحد الأنفاق، ومحاولات الدفاعات الإسرائيلية للتصدي لها.

وكان الحزب قد أعلن الأربعاء الماضي أنه "هاجم مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان بمسيرات انقضاضية نوعية للمرة الأولى"، ثم أعلن لاحقا أنه قصف للمرة الثانية مقر وزارة الدفاع بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2".

والأربعاء الماضي، أعلن حزب الله أنه شنّ للمرة الأولى هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، على قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في "تل أبيب".

واستهدف حزب الله "الكرياه" عند الساعة الـ3:30 من بعد ظهر الأربعاء (بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، التي افتتحتها المقاومة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وضربت أهدافاً استراتيجيةً وصلت إلى عمق 145 كلم، جنوبي "تل أبيب".

كما أنّ هذه العملية جاءت بنداء "لبيك يا نصر الله"، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

لاحقاً، وبعد ساعات قليلة على استهداف "الكرياه"، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق 8 صواريخ من لبنان في اتجاه "تل أبيب"، وسط دوي صفارات الإنذار في "غوش دان" و"نتانيا".

في غضون ذلك، علّقت منصة إعلامية إسرائيلية بقولها: "المرحلة الثالثة تل أبيب.. وحزب الله يلتزم تعهداته التي قطعها على نفسه".

يُذكر أنّ صواريخ حزب الله وصلت إلى جنوبي "تل أبيب" الثلاثاء، حيث أدخلت صواريخ "فادي 6" إلى الخدمة، في استهدافها قاعدة "تل نوف" الجوية.