حصاد الأسبوع.. 97 عملًا مقاوماً وإصابة 7 إسرائيليين في الضفة والقدس المحتلة

وكالات/ فلسطين أون لاين

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 97 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الفترة خلال الفترة ما بين 08-11-2024 حتى 14-11-2024، أسفرت عن إصابة 7 جنود ومستوطنين.

وأشار المركز إلى تنفيذ عمليتي دهس خلال الأسبوع الماضي، و21 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا في أنحاء الضفة.

وتمكن مقاومون من تفجير 10 عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 58 نقطة متفرقة بالضفة والقدس، إضافة إلى خروج 6 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال والمستوطنين.