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الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 43 ألفًا و 764 شهيدًا

15 نوفمبر 2024 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 406.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و 120 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,764  شهيداً و 103,490  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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