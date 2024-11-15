40 ألف مصلّ أدَّوا صلاتي الجمعة والغائب في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الشبان ودققت هوياتهم خلال توافدهم لصلاة الجمعة.

‎كما أقامت قوات الاحتلال حاجزاً في شارع العين ببلدة سلوان، وأوقفت الحافلات المتوجهة إلى المسجد الأقصى وفحصت هويات ركابها.

ورابط مصلون في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وأدوا الصلاة في محيطه.

وعقب صلاة الجمعة أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين وعلى من أُحضِر للمسجد الأقصى من أموات المسلمين.

وخلال خطبة الجمعة، ذكر خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة بمعاناة أهل غزة الذين ذاقوا أصناف الجوع والبلاء وقدموا الدماء من أجل الثبات على الدين، داعياً للصبر على الشدة.

المصدر / وكالات