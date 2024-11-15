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بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 20 أسيرًا من قطاع غزّة

15 نوفمبر 2024 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، عن 20 أسيرًا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم لعدة أشهر وأسابيع، خلال عمليات التوغل والاجتياح البري للقطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال أفرج عن 20 أسيرا من غزة عبر الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وجرى تحويلهم لمستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس؛ لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسيرعن استشهاد الأسيرين سميح عليوي من نابلس وأنور اسليم من غزة في سجون الاحتلال".

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.


 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #أسرى غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #التعذيب في السجون

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