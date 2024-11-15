"حصيلةُ قتْلى ترتفع وشحٌّ في المقابر".. الاحتلال يُخطّط لإضافة 600 قبر جديد لدفن جنوده

قالت إذاعة الاحتلال "الإسرائيلي"، إن جيش الاحتلال سيضيف 600 قبر جديد للجنود في المقبرة العسكرية بجبل هرتسل في القدس.

وتابعت الإذاعة: "سيتم تحويل مساحة 7.7 دونمات بجبل هرتسل لوزارة الجيش من أجل توفير مكان لدفن قتلى الجيش".

وكانت القناة 14 العبرية قد نشرت أمس، أنه خلال 48 ساعة، قُتل 11 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 17 آخرين في معارك غزة ولبنان.

ووفق آخر معطيات نشرها "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أمس الخميس، فقد قُتل 793 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب، 370 منهم في معارك قطاع غزة.

وأشار الاحتلال إلى مقتل 104 ضباط منذ بداية الحرب، بينهم 63 قائد سرية.

ولفت إلى أن القتلى توزّعوا بين "48% من جند الخدمة الإلزامية، 18% من الخدمة الدائمة، 34% احتياط".

وأُصيب 5346 جنديًا وضابطًا جُرحوا منذ بداية الحرب، 4605 جُرحوا في معارك بقطاع غزة.

ووفقًا لإحصاية عكا للشؤون "الإسرائيلية"، فقد اعترف الاحتلال بسقوط 24 قتيلًا في صفوف الجيش والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الآتي:

- 1 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تفجير منزل مفخخ في رفح قبل شهرين.

- 2 نوفمبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 3 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة.

- 3 نوفمبر: مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها بشظايا صاروخ اعتراضي في نهاريا.

- 4 نوفمبر: انتحار جندي إسرائيلي من أصول فنزويلا بعد عودته من معارك قطاع غزة.

- 4 نوفمبر: انتحار ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة رائد بعد استدعائه للخدمة.

- 6 نوفمبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في كفار مسريك قرب عكا أطلق من لبنان.

- 7 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في ضربة صاروخية أطلقت من لبنان على منطقة أفيفيم بالجليل الغربي.

- 8 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان يوم 26 أكتوبر.

- 11 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة.

- 12 نوفمبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة شمشون (92) لواء كفير في معارك شمال قطاع غزة.

- 12 نوفمبر: مقتل إسرائيليين اثنين في قصف حزب الله على نهاريا.

- 13 نوفمبر: مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين في كمين وقع في جنوب لبنان.

- 14 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين