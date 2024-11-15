"بالرّصاص والعُبوات المُتفجّرة".. مقاومون يتصدّون لاقتحامات الاحتلال بالضّفة الغربيّة

اندلعت اشتباكات ومواجهات، منذ الليلة الماضية حى فجر اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مدن وقرى في الضّفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة انطلاقاً من حاجز بيت فوريك، حيث اندلعت مواجهات بالقرب من جامعة النجاح والمستشفى الوطني.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً بلاطة البلد شرق نابلس، واعتقلت نضال الكساب” والد المطارد “حسن عقب مداهمة منزله للضغط على نجله بتسليم نفسه، كما اقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقلت أحد الشبان.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر مجد رائد فريحات.

وشهدت البلدة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال تخللها إطلاق كثيف للرصاص، وإلقاء عبوات متفجرة محلية الصنع.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت والد الأسير هادي ذياب بعد دهم منزله في حي جعيدي.

في بيت لحم، أُصيب الليلة الماضية عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت عند منطقة “البوابة”، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

المصدر / وكالات