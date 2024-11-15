أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم 15 نوفمبر

تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم ، حيث تشهد أسعار الصرف في فلسطين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 استقرار في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 15 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-372 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480-483 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 330-360 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين