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الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 15 نوفمبر

15 نوفمبر 2024 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
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تعرف على حالة الطقس في فلسطين، اليوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024.

يشهد طقس فلسطين لهذا اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وتتوقع  الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غالباً مشمساً، ومعتدلاً خلال ساعات النهار، وبارداً نسبياً إلى بارد أثناء في ساعات الصباح، المساء والليل.

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أبرز تفاصيل الحالة الجوية ليوم الجمعة 15 نوفمبر:

 - درجات الحرارة: ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بفارق طفيف.

 - حالة السماء:  يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال النهار.

 - الرطوبة: الرطوبة معتدلة.

- البرودة: من ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

 - اللباس: يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، مع ضرورة ارتداء ملابس دافئة خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية، والله تعالى أعلى وأعلم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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